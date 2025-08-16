スペイン１部バルセロナの同国代表ＦＷラミン・ヤマル（１８）の振る舞いが懸念されていると、スペインメディア「エル・ナシオナル」が報じた。１７歳だった昨季、バルセロナやスペイン代表で主力として活躍。７月に１８歳になり、新シーズンはさらなる飛躍が期待される中、同メディアは「彼がプロとしての役割に完全に集中していないという噂がささやかれている。一部チームメイトは、世界最高の選手の一人となった後、彼がモ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. クマ襲撃 素手で殴り血だらけに
- 2. 辻希美 産後の生活にSNS驚嘆の声
- 3. ブラトップで外出 綾瀬CMに論争
- 4. 新型コロナ「ニンバス」が流行
- 5. 大谷 理解不能な「8-17-43」達成
- 6. 広陵高校 被害生徒の父が初告白
- 7. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
- 8. 声優の櫻井智さんが死去 53歳
- 9. 「姉より…」内田有紀の妹が本音
- 10. 別人級 36歳俳優の近影に衝撃
- 1. クマ襲撃 素手で殴り血だらけに
- 2. 新型コロナ「ニンバス」が流行
- 3. 倒れてから12年半 佳那晃子の今
- 4. 「1カ月記念」で交際相手が豹変
- 5. 羅臼岳クマ襲撃「異常個体」か
- 6. クマに襲われた男性か 遺体発見
- 7. クマに襲われた男性 死因が判明
- 8. クマに襲われる恐怖 当事者語る
- 9. 外人男性対応で…電車が37分遅延
- 10. 父が急逝 家族葬で後悔したワケ
- 1. 「避妊はいらない」死の逃避行
- 2. 親日中国人が訪日を辞めたワケ
- 3. 広陵の説明会 保護者に圧力か
- 4. 「ミツカン」投稿が炎上し謝罪
- 5. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
- 6. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
- 7. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
- 8. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
- 9. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
- 10. DAISO品から珍しい花咲く 驚く声
- 1. 「日本人が消えた」中国人766%増
- 2. 訪日見送り 中国が日本に警告
- 3. 台湾が鬼滅の刃の聖地と化し非難
- 4. 「ベイビー・シャーク」盗作疑惑
- 5. トランプ氏 握手短く険しい表情
- 6. 外国人は原爆投下をどう見たか
- 7. 「脱カップ麺」中国の駅で話題
- 8. ロシアの火薬工場爆発 141人死傷
- 9. トランプ氏 少女人身売買の疑惑
- 10. 仕事の連絡はLINE 日本人は理解
- 1. 「働きたくなくて大学院へ」29歳まで実家ニートだった男性が明かす壮絶キャリアと“サボり術
- 2. 火垂るの墓「子に観せたくない」
- 3. ホテル代高すぎ「Airbnb」に脚光
- 4. 日本でも「資産格差」生まれるか
- 5. 平均年収は460万円 大手との差
- 6. 空き巣のサイン? 表札に変な記号
- 7. ハラスメントする人に多い特徴
- 8. 「日の丸半導体」凋落の今
- 9. 富裕層が日本で残すお金の現実
- 10. 成功例ない 移民受け入れに警鐘
- 1. 女子大生彼女が…クズ過ぎる浮気
- 2. 国産つまようじ工場が存続危機に
- 3. 中島聡氏 iPhoneはもう限界寸前
- 4. 「質問箱」8月末サービス終了へ
- 5. GPT-5とGPT-4o廃止 不満噴出
- 6. Windows10サポート終了へ 米主張
- 7. ナイル川 エジプトで大規模碑文
- 8. サムスンGalaxy 5G使ってみた
- 9. 劣化が止まらないGoogleの現状
- 10. DeepSeek AIモデル開発にHuawei
- 11. HTCのAIグラス 追いつけ競争に
- 12. AIをトレーニングするAIの能力
- 13. Pixel 10 Pro Foldの価格判明?
- 14. デスク下収納の新定番！2種類の引き出しですっきり整理できるデスクワゴン
- 15. Ankerケーブル Amazonで20%OFF
- 16. サブスクの値上がりやストリーミングサービスの抱える制限により映画やドラマのファンによる著作権侵害コンテンツのダウンロードが急増
- 17. AI解説者が語る「ChatGPTは別物になった」―GPT-5実装＆新機能を網羅解説
- 18. Gemma 3シリーズに新たなモデル
- 19. 職場で孤独を感じた経験 最多は?
- 20. 定番サンダル 選び抜いた一足
- 1. 広陵高校 被害生徒の父が初告白
- 2. 大谷 理解不能な「8-17-43」達成
- 3. 別人級 36歳俳優の近影に衝撃
- 4. 頭部死球も 球審が冷静迅速判断
- 5. 甲子園 創成館の演奏曲に騒然
- 6. 18歳タレントが「兄とゴルフ」
- 7. 駐車代の高額請求に「Help me」
- 8. 甲子園の準々決勝 超豪華カード
- 9. 「ダイヤのA」沢村栄純が彷彿
- 10. ゴルフ界の北川景子が始球式登場
- 1. 辻希美 産後の生活にSNS驚嘆の声
- 2. ブラトップで外出 綾瀬CMに論争
- 3. 「姉より…」内田有紀の妹が本音
- 4. 声優の櫻井智さんが死去 53歳
- 5. 悠仁さまが堪能された庶民グルメ
- 6. 高畑勲監督のアニメ映画が放送
- 7. 35歳アイドル 叔父は人気芸人
- 8. アミューズ「文春」記事に声明
- 9. 「学歴イジり」さんまに批判噴出
- 10. 松本若菜の初吹き替え 酷評の嵐
- 1. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
- 2. 27歳で難病発症 日常が一変
- 3. セルフレジが両替機に早変わりか
- 4. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
- 5. セルフレジ利用でトラブル相次ぐ
- 6. 「発達障害は個性」当事者が苦言
- 7. 「唇から転生」待望の限定色
- 8. 3COINSの「洗濯グッズ」便利さ
- 9. 「千厩」はなんて読む？「厩」に苦戦する人多数！
- 10. デリケートゾーンの悩み 95%回答