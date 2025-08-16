高速道路もUターンラッシュです。16日、岡山市北区の山陽自動車道・吉備サービスエリアは、多くの人と車で混雑しました。 【写真を見る】高速道路も16日Uターンラッシュピークに山陽自動車道上りは事故の影響もあり最大約9キロの渋滞（午後5時現在）吉備SAは人と車で混雑【岡山】 駐車場に車が続々と入ってきます。 盆休みをふるさとや行楽地で過ごした人たちが、帰る途中に一休みをと立ち寄ってい