根室のサンマが競りにかけられ、平均価格は2024年の半分ほどになりました。札幌の中央卸売市場で競りにかけられたのは、棒受け網漁の大型船が15日に根室で水揚げしたサンマ。根室での水揚げは好調で、札幌には2024年より10トン余り多い33トンが入荷し、1キロの平均価格は去年の半分ほどの1000円台前半に落ち着きました。最高値は8万8888円のご祝儀価格。吉本水産・東城哲也チーフ店長:例年に比べて大きいと思います。脂乗ってきて