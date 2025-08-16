岐阜・本巣市の山中に女性の遺体を捨てたとして逮捕された男女2人が、容疑を否認していることが分かりました。立花浩二容疑者（54）と、内縁の妻の神原美希容疑者（35）は、8月7日、本巣市の川岸に愛知県のパート従業員・立野恵子さん（53）の遺体を遺棄した疑いがもたれています。立花容疑者らは遺体を立野さんの車に乗せて運び川岸に遺棄したとみられていますが、その後の捜査関係者への取材で2人は容疑を否認していることが新た