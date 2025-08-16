TOKYO FM『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月〜木後1：00）恒例の夏のイベント『ダレハナ夏祭り2025〜“ザワザワ”サマー』が16日、大田区民ホール・アプリコにて行われた。【写真】豪華メンバー！規模も拡大している『ダレハナ夏祭り』リスナーの個人的な“クイズ”に、出演者たちが答えていく「出題王」では、山崎怜奈が進行役を担当。ひとつ目のお題で、ダウ90000園田が口火を切って以降、全員がさながら“大喜利