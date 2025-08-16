人気マンガ「弱虫ペダル」の作者で長崎出身の渡辺 航さんのトークショーが16日、長崎市で行われました。 出島メッセ長崎で行われたトークショーに登壇したのは、人気マンガ「弱虫ペダル」の作者で長崎出身の渡辺 航さんです。 およそ200人のファンを前に、地元・長崎や作品の魅力について語りました。 （渡辺 航さん） 「外を眺めているだけの時間は長崎に帰ってこないと味わえないので満喫している」