北海道・室蘭警察署は2025年8月16日、室蘭市港北町に住む会社員の男（57）を性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕しました。男は2024年8月13日から9月3日までの間、室蘭市内の会社で室蘭市に住む50代女性のスカートの中を撮影しようとした疑いが持たれています。男は2025年7月8日にも不同意わいせつの疑いで逮捕されていて、その際に男のスマートフォンの中にあった動画を解析したところ今回の事件が発覚しました。警察の調