お盆をふるさとで過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えています。JR新山口駅では16日午前、大きな荷物を抱えた家族連れや、見送りに来た人たちの姿が多く見られました。JR西日本によりますと、お盆休みのUターンラッシュは16日がピークだということです。（千葉から下関に帰省）「下関の花火大会のお祭りに行った。ふぐ刺し、おいしかった。2回食べた」（名古屋から美祢に帰省）「祖父母にかわ