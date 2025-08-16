長崎市の寺に古くから伝わる「産女の幽霊」が16日、1年ぶりに公開されました。 子どもたちがこわごわと見上げるのは……。 長崎市の光源寺に江戸時代から伝わる「産女の幽霊」の木彫り像です。 墓の中で子どもを産んだ母親の幽霊が毎晩、あめ屋に通い子どもにあめを与えて育てたという民話で像は約70年前から毎年8月16日にだけ公開されています。 (児童) 「すこし怖かった」 (児童) 「優しかった」 子どもたちは怖がりなが