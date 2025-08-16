お盆をふるさとで過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎え、16日は熊本駅でも混雑がみられました。 JR熊本駅は、ふるさとや行楽地から帰ってくる人やこれから熊本を離れる人たちで混雑しました。JR九州によりますときょうがUターンラッシュのピークだということです。鹿児島から帰ってきた人は「みんなで集まって過ごすことがないから楽しかった。」、千葉に帰る人は「大雨で帰省が1日遅れまし