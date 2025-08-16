◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）巨人、ＭＬＢのレッドソックスなどで活躍した上原浩治氏が「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」でテレビ中継に解説で出演し、長嶋さんの勝利への執念について語った。上原氏は３年間、長嶋監督の下でプレー。長嶋さんが持つ勝利への執念をどのように見ていたかと聞かれると「とにかく１０ー０で勝ちたい人なんだろうなとはすごく思っていました」と印象を明かした。