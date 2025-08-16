セレッソ大阪とお笑いが融合した真夏のコラボイベント「ＭＯＲＩＳＨＩＭＡ―１グランプリ〜セレッソ愛Ｎｏ．１決定戦〜」が１６日、ＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＷＷホールで開催された。セレッソ大阪の森島寛晃会長が、バンビーノ、ダブルヒガシ、９番街レトロ、フースーヤ、ダブルアート、ジョックロックのネタと、自身に関するクイズ大喜利で優勝者を決定。フースーヤが大喜利で大活躍し、森島会長のハ