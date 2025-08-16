能登空港で訓練していた海上保安庁の航空機のプロペラが滑走路に接触したトラブルで運輸安全委員会による現地調査が行われました。これは13日、海上保安庁新潟航空基地の航空機が能登空港で離着陸訓練を実施中翼のプロペラが滑走路に接触したものです。訓練を終え機体を点検したところ、プロペラの先端部分に損傷が見つかりました。国土交通省は事故につながりかねない「重大インシデント」に認定し、調査官が能登空港の滑走路など