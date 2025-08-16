◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節京都―東京Ｖ（１６日・サンガスタジアム）京都―東京Ｖのスタメンが発表された。京都は現在リーグ戦６試合連続負けなし。６日の天皇杯・町田戦（Ｇスタ）こそ敗れたが、好調をキープしている。勝利すれば、神戸、鹿島の結果次第で４月２８日以来となる首位浮上もあり得る一戦。迎える東京Ｖは、直近のリーグ戦で、最後に黒星を喫した（５月２５日味スタ、０●１）相手だ。リーグ戦もどんど