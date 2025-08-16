爽やかな甘味と酸味が特徴です。長野県の飯田下伊那地域で16日、早生品種のリンゴ「サンつがる」の出荷が始まりました。次々と運ばれていく、赤く色付いたリンゴ。長野県松川町にあるJAみなみ信州の選果場には、約20軒の生産者から2900キロほどのサンつがるが持ち込まれ、職員がひとつひとつ色付きや大きさ、そして傷がないかどうか確認しました。JAみなみ信州今井悠哉さん「今年はかなり暑い状況だったので着色が遅れていたので