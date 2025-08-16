ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が16日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演し、自身の解説に苦情を入れたスター選手を明かした。大差がついた試合の解説は難しいという話題になり、「（点差が）離れてくると話すこともなくなるし空気も悪くなる」と実体験から説明。ある時、ヤクルト―DeNA戦の解説を担当し、17―6とヤクルトが大量リードを許す展開になった。