29日に後楽園ホールで行われる「KNOCKOUT.56〜NEWBEGINNING〜」でKNOCKOUT−BLACK女子ライトフライ級でアム・ザ・ロケットと対戦するぱんちゃん璃奈（フリー）が公式サイトのインタビューに答えた。「あと1年で現役引退」と決意するぱんちゃんはその初戦でどう戦うのか。──2月の山田真子戦以来、約半年ぶりの試合。6月23日にSNSで「色々まだまだかもだけど自分の中では十分やり切ったかな！」と発言したりしていて、