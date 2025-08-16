16日の県内は激しい雨が降り続き浜松市北部と南部で記録的短時間大雨情報が発表されました。気象台によりますと、温かく湿った空気が入りこみ大雨が降っているということです。このため浜松市北部や南部で、記録的短時間大雨情報が発表されました。午後4時半現在で浜松市北部に大雨・洪水警報、土砂災害警戒情報などが発表されています。