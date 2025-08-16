お盆休みを海外や故郷で過ごした人たちのUターンラッシュが始まっています。中部国際空港の国際線到着ロビーでは8月16日、海外で夏休みの思い出を作った人たちがスーツケースを引く姿が多く見られました。空港によりますと、16日が帰国のピークで1日でおよそ9300人が到着します。一方、JR東海によりますと、東海道新幹線のUターンラッシュのピークは17日で、午後の上りは空席が