読売新聞グループ本社と巨人は１６日、「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」を１１月２１日に東京ドームで開催すると発表した。関係者の部は午前１０時半に開式。一般の部は午後３時に開場し、午後７時に受け付け終了となる。