◆第107回全国高校野球選手権・2回戦創成館1―4関東第一（16日、甲子園）創成館（長崎）は、昨年準優勝の関東第一に3点差で敗れ、夏の甲子園で初の8強進出はならなかった。3回、創成館に守備の乱れも出て関東第一に2点を先制された。4回まで1安打に抑えられていた創成館打線は5回、2死二塁から1番峯孝汰（3年）が左翼線へ適時三塁打を放ち1点を返した。8回には2死二、三塁と一打逆転の好機を作ったが生かせなかった。初