アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が首脳会談を行いました。ウクライナ侵攻開始後、初の対面での米ロ首脳会談となりましたが、期待されていた停戦合意に関する進展はありませんでした。日本時間きょう未明、アメリカ・アラスカ州に到着したトランプ大統領の専用機。そのおよそ30分後。記者「ロシアのプーチン大統領を乗せたとみられるロシア政府専用機が、いま米軍基地に着陸しました」日本時間午前4時ごろ、ほぼ