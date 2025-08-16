◆ソフトバンク2―7ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクはロッテに敗れ、本拠地の連勝が「13」でストップした。先発有原航平が今季ワーストタイ7失点（自責3）で4回KOとなり今季6敗目を喫した。打線も山川穂高の19号ソロと野村勇の11号ソロによる2点にとどまった。5回の守備からは海野隆司に代わって谷川原健太がマスクをかぶった。守備では4投手を無失点に導き、6回には盗塁阻止も。打撃では2打数2安打の活躍