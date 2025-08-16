持ち帰りすし店の小僧寿しは、2025年8月18日から22日までの期間、「たっぷり握りフェア」を実施しています。好きなネタと定番ネタ、お得に大満喫♡ボリューム満点で好きなネタが盛りだくさんの大人気企画「たっぷり握りフェア」が帰ってきました。まぐろやサーモン、えびなど、人気の6種類から好きなネタを選ぶことができます。価格は各698円ラインアップは以下の通りです。●まぐろたっぷり不動の人気No.１ネタ「まぐろ」が