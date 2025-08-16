◆ソフトバンク2―7ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクはロッテに敗れ、本拠地の連勝が「13」でストップした。先発有原航平が今季ワーストタイ7失点（自責3）で4回KOとなり今季6敗目を喫した。打線も山川穂高の19号ソロと野村勇の11号ソロによる2点にとどまった。有原は初回に1点を失うと、2回には味方の失策も絡み5失点。4回にも1点を失い、被安打11でマウンドを降りた。試合後、小久保裕紀監督は「でも自