◆ソフトバンク2―7ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクはロッテに敗れ、本拠地の連勝が「13」でストップした。先発有原航平が今季ワーストタイ7失点（自責3）で4回KOとなり今季6敗目を喫した。打線も山川穂高の19号ソロと野村勇の11号ソロによる2点にとどまった。試合前には2年目左腕の前田悠伍が出場選手登録され、試合にもベンチ入り。ここまでキャリア3試合すべて先発で登板していた。試合後、小久保裕紀