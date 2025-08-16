今は閉校となっている兵庫県新温泉町の小学校の元児童らが、１７年前に埋めたタイムカプセルを開封しました。橋の柱から取り出されたのは、１７年前に埋めたタイムカプセル。今は閉校となっている新温泉町の奥八田小学校の当時の児童が埋めたもので、今年、町制２０周年を迎えるにあたり、卒業生らが集まり開封。中から出てきたのは、大人になった自分にあてた手紙でした。「当時自分が好きだったキャラクターと考えたキャラ