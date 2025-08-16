１５日未明、大阪府守口市で９２歳の男性を車でひき逃げし大けがをさせたとして、愛知県に住む２４歳の男が逮捕されました。愛知県犬山市の建設作業員・迫田竜士容疑者（２４）は１５日午前３時半すぎ、守口市佐太東町の府道で９２歳の男性に車で接触しけがをさせたにも関わらず救護せずに逃走した疑いで逮捕されました。男性は左足の太ももの骨を折る全治１か月の大けがです。迫田容疑者は守口市内の実家に帰省中だったとみ