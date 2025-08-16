お盆を海外で過ごした人たちの帰国ラッシュが始まり、関西空港は多くの家族連れなどで賑わっています。最大で９連休となった今年のお盆休みも終盤。関西エアポートによりますと、関西空港では１６日に帰国のピークを迎えていて、きょう１日で４万３０００人あまりが帰国する見込みです。（ベトナムから帰国）「最高でした。海もすごくきれいでした。パラセーリングがよかった」（韓国から帰国）「美容と、ご飯食べて、買い