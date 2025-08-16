◇第107回全国高校野球選手権3回戦関東第一4―1創成館（2025年8月16日甲子園）関東第一（東東京）の準々決勝の相手は同じ東京の日大三（西東京）に決定した。19日の第2試合で対戦する。エースの坂本慎太郎（3年）は対戦相手を聞かされると、「東京ですか…」と苦笑い。それでも「1試合1試合やってここまで来た。次も1試合。絶対自分が投げて勝つ」と言い切った。関東第一と日大三の直接対決は、公式戦では2023年の