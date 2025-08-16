◇セ・リーグ巨人0―3阪神（2025年8月16日東京D）巨人の岡本和真内野手（29）は16日に出場選手登録され、同日の阪神戦（東京D）で「4番・三塁」に入ってフル出場。初回の一塁守備中に打者走者の中野と交錯して左肘じん帯損傷の重傷を負った5月6日の阪神戦（東京D）以来102日ぶりに戦列復帰を果たしたが、2打数無安打1四球で復帰後初安打はお預けとなった。「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された一戦。巨人打