阪神・村上頌樹投手（２７）が、１６日の巨人戦（東京ドーム）に先発。巨人戦初完封勝利で２年ぶりの２桁勝利を達成した。６月３日に８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督の追悼試合として行われた１戦。「いい試合にしたいと思って投げていた」という右腕は、５回まで先頭打者の出塁を許さず、わずか１安打に抑える快投。３点リードの６回には先頭・岸田に内野安打で出塁を許したが、続く丸を遊併殺に仕留めグラブを