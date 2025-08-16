ソフトバンクは１６日のロッテ戦（みずほペイペイ）に２―７の完敗を喫した。自身９連勝を狙った先発の有原が４回１１安打を浴びて７失点（自責３）で無念のＫＯ。安定感抜群だった右腕が５月以来、１０試合ぶりの黒星となる６敗目を喫した。打線は９安打を放ったが、山川の２試合連発となる１９号ソロ、野村のキャリアハイとなる１１号ソロで奪った２点のみ。先月５日から続いていた本拠地での連勝が「１３」で止まった。こ