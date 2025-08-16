パ５位の西武は１６日のオリックス戦（京セラドーム大阪）に１―０の辛勝。０―１で落とした前日１５日の借りを返し３位・オリックスとのゲーム差を「４・５」に戻した。６回３安打無失点で４勝目（３敗）を挙げた先発・与座海人投手（２９）は「古賀がいいリードしてくれました。各球種バランスよく投げられていましたし真っすぐも空振り取れていたり、カウントが取れていたのでよかったと思う。久しぶりの大阪ドームのマウン