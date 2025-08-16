県警高速隊によりますと、高速道路・山陽道上り線の防府東IC～富海PA間の天神山トンネル入口付近で、普通乗用車2台の追突事故と、普通乗用車3台が絡む追突事故の2件の事故が発生しました。事故処理で車線規制を行ったため、一時約6kmの渋滞となっていました。現在車線規制は解除されています。この事故によるけが人はいませんでした。(16日午後6時20分現在）