お盆休みも終盤を迎え、各地の高速道路などはUターンラッシュで混雑しています。16日午後5時40分現在の東名高速、厚木インターチェンジ付近の映像を見ると、上り方面が混んでいる様子が確認できます。下り方面は比較的スムーズに流れているように見えます。上りは午後4時半時点で、東北道・上河内サービスエリアを先頭に19kmの渋滞、関越道・高坂サービスエリア付近では19kmの渋滞などとなっています。また、中央道・小仏トンネル