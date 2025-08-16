明日8月17日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「DASH 0円食堂」。今年の「24時間テレビ」で総合司会を務める羽鳥慎一が参戦！「24時間テレビ」でチャリティーランナーを務める横山裕（SUPER EIGHT）、さらに松島聡（timelesz）と一緒に、避暑地・長野県軽井沢で捨てちゃう食材探し！0円食堂史上、最高級食材をゲット？廃棄食材がおしゃれなコース料理に大変身！ ◆「軽井沢、ハードル高いねぇ…」