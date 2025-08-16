日本放送協会NHKは24年度の推計世帯支払率について発表し、全国平均は前年よりも1ポイント少ない77.3％となった。一方で、公用車のカーナビのNHK受信料未払いが全国の自治体で問題となっている。推計世帯支払率全国2位となった新潟県でも各自治体の未払いが相次いで発覚している。 ■NHK受信料支払率は全国2位 NHKの受信料を支払う対象世帯のうち、実際に支払っている世帯の割合を示した『推計世帯支払率』。NHKの調査で