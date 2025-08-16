記録的な大雨による熊本県内の被災状況を把握するため 木村知事が16日、天草地域を視察しました。 木村知事は16日、JAあまくさのみかん選果場や土砂崩れがおきた現場などを訪れ、被害状況を確認しました。 これから極早生みかんやデコポンなどの出荷を控えている選果場では、担当者から選果機が水に浸かり 稼働できないことなどの説明を受けました。 早期米の出荷をしているJAあまくさのライスセンターでは、パレットでか