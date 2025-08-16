15日夜、新潟市のアパートで火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。15日午後7時半ごろ、新潟市中央区米山の木造2階建てのアパートで「2階の窓から炎が見える」と消防に通報がありました。【近くに住む住民】「黒い煙が見えて赤い炎が上がっていた」消防車10台が出動し、火は約1時間半後に消し止められ、アパートの一室の一部を焼きました。この火事によるけが人はいませんでした。警察により