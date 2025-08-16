高校eスポーツ日本一を決定する「STAGE：0 eSPORTS High−School Championship2025」2日目が16日、大阪・関西万博会場のEXPOホール「シャインハット」で行われた。人気ゲーム「フォートナイト」のバトルロイヤルでは、白熱のバトルが繰り広げられ、N高「なるーく」が優勝を果たした。大会アンバサダーを務めるお笑いコンビ、アンガールズ田中卓志、スペシャルサポーターの終わりコンビ、アルコ＆ピース、元日向坂46丹生明里、ゲス