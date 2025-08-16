20日に70歳の誕生日を迎える歌手アグネス・チャン（69）が16日、都内で150人を集めてバースデイライブを開いた。デビュー曲「ひなげしの花」「草原の輝き」「白い靴下は似合わない」などアンコールを含め、全13曲を熱唱した。アグネスは香港で生まれ育ち、1972年に来日して、17歳で「ひなげし−」でアイドル歌手デビューして大ブレーク。73年からNHK紅白歌合戦に3年連続で出場した。ファンのアグネスコールで登場した。ブラックに