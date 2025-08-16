個人馬主として前人未到のＪＲＡ通算２０００勝まであと「１」としていた松本好雄オーナーは、８月１６日に３場で計１２頭を出走させ、中京２Ｒのメイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）、札幌６Ｒのメイショウゲキハ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父トランセンド）の２着が最高だった。大記録達成は翌日以降に持ち越しとなった。１７日は新潟２頭、中京５頭、札幌１頭の計８頭出し。松本オーナー