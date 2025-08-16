歌手の西川貴教（５４）が１６日、滋賀・大津市のボートレースびわこで開催された「滋賀ふるさと観光大使・西川貴教杯」でプレゼンターを務めた。自身の名前を冠した同レースの表彰式では、優勝した中村有裕（４５）＝滋賀＝に「７年ぶりの優勝おめでとうございます。１週間で４キロの減量ですか…すごいですね」と感心した様子。「私は筋肉が落ちるのが怖いので、できないですが」と軽妙なトークで盛り上げ、最後は「これから