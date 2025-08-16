横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する横浜バニラは、2025年8月18日から27日まで、JR東京駅構内「グランスタ東京」で東京駅初出店となるポップアップストアを開催します。話題の横浜土産が県外初出店『塩バニラフィナンシェ』は、高温かつ短時間で焼き上げることによって水分・バニラの風味・おいしさをしっかり閉じこめたリッチな味わいのフィナンシェです。価格は、3個入りミニギフトボックスが1100円、6個入り