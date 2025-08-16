◆イースタン・リーグ巨人―西武（１６日・Ｇタウン）巨人の小林誠司捕手がイースタン・リーグの１、２位対決で先制タイムリーを放った。「９番・捕手」で先発出場。両軍無得点の２回２死一、二塁でカウント０―１から西武の先発・篠原が投じた変化球を中前へ。二走・浅野の生還を確認すると、両手を上げて喜びを表した。試合前時点でイースタン首位の巨人は、２位・西武と２・５ゲーム差。大事な一戦で１２年目のベテラン