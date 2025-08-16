◆パ・リーグオリックス０―１西武（１６日・京セラドーム大阪）西武の与座海人投手が６回を投げて被安打３、無失点で７月１２日のロッテ戦ＺＯＺＯ）以来となる４勝目を挙げた。直球の最速は１３１キロながら右下手からシンカー、スライダー、カーブといった変化球で緩急をつけた投球で相手打線をかわした。無四球と制球もよく「真っ直ぐでも空振りやカウントを取れたので非常によかった」と満足げに振り返った。母校の沖