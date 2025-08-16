◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）全員が背番号「３」で臨む「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」だったが、巨人は阪神に敗れ、勝率は再び５割となった。先発の井上温大投手は初回に森下翔太外野手に２ランを浴びるなど３回５安打３失点で降板し、７敗目（３勝）を喫した。降板した井上は「大事な試合で、ああやってホームランを打たれてしまって…試合を壊してしまったな、と思います。自分自身の技