Photo: 田中宏和 この記事は2024年7月26日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。暑い日に屋根がない駐車場に停めている車内がどうなってしまうかは、いまさら言うまでもありませんね。自動車は360°ガラス張りの温室みたいなものなので、直射日光を受けて相当に高温になってしまうのです。これを