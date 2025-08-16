【山粼武司 これが俺の生きる道】#15【俺の生きる道】“島流し”されたドミニカで苦労した言葉と食事…寮はジャングルの中にポツンとあった1987年秋、ドミニカ共和国への留学を終え、ようやく日本へ帰国した。ルーキーイヤーのすべてを米国とドミニカで過ごし、二軍の試合に一度も出ないままプロ1年目のシーズンが終わった。帰国してまもなく、さらなる「地獄」が待っていた……。忘れもしない、秋の浜松キャンプだ。